Барко признан лучшим футболистом «Спартака» в сентябре

Атакующий полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко был признан лучшим футболистом красно-белых по итогам минувшего сентября. Об этом информирует официальный телеграм-канал московского клуба.

В прошедшем месяце 25-летний футболист принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился двумя голами.

По итогам голосования болельщиков аргентинский хавбек опередил нападающего Манфреда Угальде и вратаря Александра Максименко.

Барко перешёл в «Спартак» из «Ривер Плейт» минувшим летом. Всего за этот период он сыграл 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя ассистами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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