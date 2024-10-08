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Появилась информация о сроках восстановления Милитао после травмы

Появилась информация о сроках восстановления Милитао после травмы
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Центральный защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао пропустит 10 дней из-за травмы четырёхглавой мышцы левой ноги, о наличии которой ранее проинформировал официальный сайт «сливочных». Об этом сообщает журналист Аранха Родригес в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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