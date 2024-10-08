Милорад Мажич оценил работу российских арбитров на матче с участием Криштиану Роналду

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич высказался о работе бригады арбитров, которую возглавлял Сергей Карасёв, на матче 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром», за который выступает Криштиану Роналду, и «Аль-Ахли» (1:1).

«Наши судьи в прошлом году уже ездили работать в Саудовскую Аравию и ОАЭ: Карасёв, Левников, многие арбитры VAR. Я смотрел матч «Аль-Насра» и «Аль-Ахли», обсудил работу Сергея с главой департамента судейства Саудовской Аравии. Он отработал матч очень и очень хорошо, его работу оценили. У нас есть сотрудничество с саудовцами в сфере судейства, данный опыт неимоверно важен для наших судей», — приводит слова Мажича «Матч ТВ».

В октябре 2023 года РФС и Федерация футбола Саудовской Аравии подписали соглашение о сотрудничестве. Оно подразумевает обмен арбитрами категории ФИФА и перспективными судьями, которые будут работать на матчах РПЛ и высшей лиги Саудовской Аравии.

Сергей Карасёв признан лучшим российским арбитром по итогам сезона-2023/2024.