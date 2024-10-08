«Принижение Килиана». Гути раскритиковал фильм об Энрике, где испанец отчитывает Мбаппе

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Гути подверг критике создателей документального фильма о первом сезоне испанского тренера Луиса Энрика в «ПСЖ». В частности, экс-игроку «сливочных» не понравился эпизод, в котором Энрике эмоционально высказывает претензии нападающему Килиану Мбаппе, ныне выступающему за «Королевский клуб», за качество его игры в полуфинальной встрече минувшего сезона Лиги чемпионов с «Барселоной».

«Подобные вещи не должны выходить наружу. Это похоже на то, что ты [Энрике] принижаешь Мбаппе таким образом.

Можно высказать ему претензии наедине. Но делать это в документальном фильме, мне кажется, некрасивым. Здорово, что есть возможность высказать подобное игрокам. Недостаточно просто атаковать, недостаточно забивать голы. Однако мне кажется, что неправильно транслировать это. Если бы я находился на месте Килиана, то не позволил бы делать так», — приводит слова Гути RMC Sport.

Мбаппе присоединился к «Реалу» минувшим летом.

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