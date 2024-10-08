Глава Медиалиги Осипов высказался о переговорах со сборной России о товарищеском матче

Президент Медиалиги Николай Осипов поделился мнением относительно возможности проведения товарищеского матча между национальной командой России и медиафутболистами.

— Матч сборной России и сборной Медиалиги возможен?

— Я бы хотел, чтобы против сборной России играла сборная России по медиафутболу. Медиафутбол — это уже отдельный вид спорта, относиться к нему можно уже в таком формате. Пока идёт сезон и есть международные паузы — самое время сыграть. Мы до сих пор в стадии переговоров — конкретного «да» или «нет» мы не получили. Скорее, мы в районе сближения, чтобы скорее определиться и с датой, и с форматом.

— Вероятность такого матча?

— Меньше 50% я точно не дам, поэтому — больше 50%, — приводит слова Осипова «РБ Спорт».

Сбор национальной команды стартовал в Новогорске 7 октября. На данный момент у сборной России нет официально объявленного соперника для проведения международного товарищеского матча. Сегодня, 8 октября, появилась информация о возможном товарищеском матче с национальной командой Пакистана 11 октября, однако потом такие сведения были опровергнуты.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом…