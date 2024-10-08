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Новости спорта 8 октября: сборная Пакистана по футболу сборная России, Шестёркин Рейнджерс контракт, матчи КХЛ результаты

Таинственная сборная Пакистана, Шестёркин отказался от больших денег. Главное к вечеру
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В Россию приедет таинственная сборная Пакистана по футболу, Игорь Шестёркин, по сообщениям СМИ, отказался от огромного контракта с «Рейнджерс». «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 8 октября.

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