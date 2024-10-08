Таинственная сборная Пакистана, Шестёркин отказался от больших денег. Главное к вечеру
В Россию приедет таинственная сборная Пакистана по футболу, Игорь Шестёркин, по сообщениям СМИ, отказался от огромного контракта с «Рейнджерс». «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 8 октября.
Футбол
- Игрок «Спартака» Чернов: в месяц трачу 600–700 тысяч рублей
- В сборной Пакистана заявили, что не отправляли команду для матча с Россией
- Гончаренко не устраивает контракт без неустойки, предложенный «Пари НН» — источник
Хоккей
- Инсайдер НХЛ: Игорь Шестёркин отклонил самый дорогой контракт в истории «Рейнджерс»
- «Металлург» забил 4 гола в 3-м периоде и одержал волевую победу над московским «Динамо»
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Баскетбол
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