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Таинственная сборная Пакистана, Шестёркин отказался от больших денег. Главное к вечеру

В Россию приедет таинственная сборная Пакистана по футболу, Игорь Шестёркин, по сообщениям СМИ, отказался от огромного контракта с «Рейнджерс». «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 8 октября.

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