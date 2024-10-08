«Я расстроен». Магуайр сообщил, что пропустит несколько недель из-за травмы

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался относительно травмы, полученной им в матче 7-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой» (0:0), из-за которой он был вынужден покинуть поле в конце первого тайма.

«Расстроен из-за травмы, полученной на выходных. Несколько недель проведу за пределами поля, но я вернусь сильнее», — написал английский футболист в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Магуайр принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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