Футболисты «ПСЖ» недовольны отсутствием тактической гибкости у Луиса Энрике — L’Équipe

Некоторые игроки «Пари Сен-Жермен» раздражены отсутствием тактической гибкости у главного тренера команды Луиса Энрике. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, ряду футболистов не нравится, что испанский специалист не использует сильные стороны некоторых игроков, в частности опасность, создаваемую вингерами команды Брэдли Баркола и Усманом Дембеле в переходных фазах, поскольку они не соответствуют тактической философии Энрике.

Также футболистам «ПСЖ» не нравится нетерпимость испанского тренера, которую он проявляет по отношению к ним в случае, если они не выполняют беспрекословно его установки. Подчёркивается, что Энрике не намерен вносить какие-либо изменения в игровой стиль команды.

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