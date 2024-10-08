Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболисты «ПСЖ» недовольны отсутствием тактической гибкости у Луиса Энрике — L’Équipe

Футболисты «ПСЖ» недовольны отсутствием тактической гибкости у Луиса Энрике — L’Équipe
Комментарии

Некоторые игроки «Пари Сен-Жермен» раздражены отсутствием тактической гибкости у главного тренера команды Луиса Энрике. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, ряду футболистов не нравится, что испанский специалист не использует сильные стороны некоторых игроков, в частности опасность, создаваемую вингерами команды Брэдли Баркола и Усманом Дембеле в переходных фазах, поскольку они не соответствуют тактической философии Энрике.

Также футболистам «ПСЖ» не нравится нетерпимость испанского тренера, которую он проявляет по отношению к ним в случае, если они не выполняют беспрекословно его установки. Подчёркивается, что Энрике не намерен вносить какие-либо изменения в игровой стиль команды.

Материалы по теме
«Принижение Килиана». Гути раскритиковал фильм об Энрике, где испанец отчитывает Мбаппе

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android