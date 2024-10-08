Николас Джексон избежал наказания за пощёчину игроку «Ноттингема» во время матча АПЛ

Нападающий «Челси» Николас Джексон не будет наказан за то, что он ударил ладонью по лицу защитника «Ноттингем Форрест» Морато во время очного матча команд в 7-м туре чемпионата Англии (1:1). Об этом сообщает Goal.

Напомним, по ходу встречи между футболистами «Челси» и «Ноттингем Форрест» произошла потасовка, начавшаяся после того, как защитник гостей Неко Уильямс толкнул игрока хозяев Марка Кукурелью, который врезался в главного тренера «синих» Энцо Мареску.

По информации источника, Футбольная ассоциация Англии обвинила команды в том, что они не смогли обеспечить надлежащее поведение своих футболистов.

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Фанаты «Челси» устроили потасовку из-за футболки Джексона: