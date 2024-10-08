Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Николас Джексон избежал наказания за пощёчину игроку «Ноттингема» во время матча АПЛ

Николас Джексон избежал наказания за пощёчину игроку «Ноттингема» во время матча АПЛ
Комментарии

Нападающий «Челси» Николас Джексон не будет наказан за то, что он ударил ладонью по лицу защитника «Ноттингем Форрест» Морато во время очного матча команд в 7-м туре чемпионата Англии (1:1). Об этом сообщает Goal.

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 1
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Вуд – 49'     1:1 Мадуэке – 57'    
Удаления: нет / Уорд-Праус – 78'

Напомним, по ходу встречи между футболистами «Челси» и «Ноттингем Форрест» произошла потасовка, начавшаяся после того, как защитник гостей Неко Уильямс толкнул игрока хозяев Марка Кукурелью, который врезался в главного тренера «синих» Энцо Мареску.

По информации источника, Футбольная ассоциация Англии обвинила команды в том, что они не смогли обеспечить надлежащее поведение своих футболистов.

Материалы по теме
Тренер «Челси» Мареска прокомментировал ничейный результат в матче с «Ноттингемом»

Фанаты «Челси» устроили потасовку из-за футболки Джексона:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android