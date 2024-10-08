Сенников назвал лучшего, по его мнению, тренера в РПЛ после 11 туров текущего сезона

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников считает нынешнего наставника красно-зелёных Михаила Галактионова лучшим тренером РПЛ по итогам 11 туров текущего сезона чемпионата России.

«Галактионова можно назвать лучшим тренером РПЛ после 11 туров. Если посмотреть, сколько россиян и воспитанников играет в «Локомотиве», я уверен, что многие клубы РПЛ стремятся к такому. Но, кроме доверия, Галактионов даёт результат, что важно», — приводит слова Сенникова Metaratings.

«Локомотив» после 11 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. Подопечные Михаила Галактионова победили в девяти матчах и проиграли две встречи. «Локомотив» уступает идущему на первом месте «Краснодару», у которого также 27 очков, только по дополнительным показателям.

Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2023 года.