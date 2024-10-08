Лепёхин: не заострял бы внимание на травматичности Глушенкова, «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин высказался о нападающем сине-бело-голубых Максиме Глушенкове, который получил травму в матче Фонбет Кубка России с «Акроном» (5:1).

«Травмы Глушенкова — часть работы. Не следил, как у него с этим было в «Локомотиве», но не думаю, что в «Зените» какие-то другие нагрузки. Если он вышел на этот уровень, значит, что с ними справляется. Есть футболисты более травматичные, есть — менее, но без травм игроков нет. Сейчас у Максима такой период, когда пошли травмы, но я бы не заострял на этом внимание. Это обычный процесс.

У «Зенита» нет никакой зависимости от Глушенкова, сейчас почти все матчи без него играют. В команде вообще нет зависимости от какого-то одного футболиста. Есть более важные футболисты для результата, но «Зенит» компенсирует потерю того или иного игрока, становясь чемпионом на протяжении шести лет», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.