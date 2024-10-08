Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лепёхин: не заострял бы внимание на травматичности Глушенкова, «Зенит»

Лепёхин: не заострял бы внимание на травматичности Глушенкова, «Зенит»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин высказался о нападающем сине-бело-голубых Максиме Глушенкове, который получил травму в матче Фонбет Кубка России с «Акроном» (5:1).

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 21:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Ерохин – 6'     2:0 Артур – 13'     3:0 Артур – 43'     4:0 Соболев – 61'     5:0 Мостовой – 87'     5:1 Москвичёв – 90+2'    
Удаления: нет / Бардыбахин – 80'

«Травмы Глушенкова — часть работы. Не следил, как у него с этим было в «Локомотиве», но не думаю, что в «Зените» какие-то другие нагрузки. Если он вышел на этот уровень, значит, что с ними справляется. Есть футболисты более травматичные, есть — менее, но без травм игроков нет. Сейчас у Максима такой период, когда пошли травмы, но я бы не заострял на этом внимание. Это обычный процесс.

У «Зенита» нет никакой зависимости от Глушенкова, сейчас почти все матчи без него играют. В команде вообще нет зависимости от какого-то одного футболиста. Есть более важные футболисты для результата, но «Зенит» компенсирует потерю того или иного игрока, становясь чемпионом на протяжении шести лет», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Игонин: Глушенкову нужно быть спокойным и хорошо восстановиться
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android