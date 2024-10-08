В «Милане» недовольны поведением игроков команды и выражают поддержку Фонсеке — Gazzetta
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Руководство «Милана» недовольно игровой дисциплиной футболистов команды. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, боссам «россонери», как и главному тренеру команды Паулу Фонсеке, не понравилось, что во время матча 7-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной», в котором итальянский гранд уступил со счётом 1:2, оба пенальти, назначенные в ворота «фиалок», исполнил не нападающий Кристиан Пулишич, ответственный за них. В результате решившие пробить 11-метровый удар защитник Тео Эрнандес и форвард Тэмми Абрахам не реализовали свои попытки.
Италия — Серия А . 7-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
2 : 1
Милан
Милан
1:0 Адли – 35' 1:1 Пулишич – 60' 2:1 Гудмундссон – 73'
Удаления: нет / Эрнандес – 90+6'
Подчёркивается, что руководство «Милана» поддерживает Фонсеку в сложившейся ситуации.
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