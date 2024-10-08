В «Милане» недовольны поведением игроков команды и выражают поддержку Фонсеке — Gazzetta

Руководство «Милана» недовольно игровой дисциплиной футболистов команды. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, боссам «россонери», как и главному тренеру команды Паулу Фонсеке, не понравилось, что во время матча 7-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной», в котором итальянский гранд уступил со счётом 1:2, оба пенальти, назначенные в ворота «фиалок», исполнил не нападающий Кристиан Пулишич, ответственный за них. В результате решившие пробить 11-метровый удар защитник Тео Эрнандес и форвард Тэмми Абрахам не реализовали свои попытки.

Подчёркивается, что руководство «Милана» поддерживает Фонсеку в сложившейся ситуации.

Самые скандальные футболисты в истории: