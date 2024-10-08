Сперцян может пропустить матч сборной Армении из-за травмы — источник

Атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может пропустить матч сборной Армении в Лиге наций с Фарерскими островами, который состоится 10 октября, из-за повреждения. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, участие 24-летнего футболиста в игре Лиги наций с Северной Македонией, которая состоится 13 октября, находится под вопросом.

После двух туров группового этапа Лиги наций УЕФА армянская национальная команда набрала три очка и занимает второе место в квартете 4 Лиги С, отставая от лидирующей Северной Македонии на одно очко.

Всего в составе сборной Армении Сперцян принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами.

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