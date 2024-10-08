Сперцян может пропустить матч сборной Армении из-за травмы — источник
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Атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может пропустить матч сборной Армении в Лиге наций с Фарерскими островами, который состоится 10 октября, из-за повреждения. Об этом сообщает Metaratings.
Лига наций УЕФА . Лига С. Группа 4. 3-й тур
10 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Фарерские острова
Не начался
Армения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
По информации источника, участие 24-летнего футболиста в игре Лиги наций с Северной Македонией, которая состоится 13 октября, находится под вопросом.
Лига наций УЕФА . Лига С. Группа 4. 4-й тур
13 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Армения
Не начался
Северная Македония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
После двух туров группового этапа Лиги наций УЕФА армянская национальная команда набрала три очка и занимает второе место в квартете 4 Лиги С, отставая от лидирующей Северной Македонии на одно очко.
Всего в составе сборной Армении Сперцян принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами.
Самая титулованная сборная на ЧЕ:
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