Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Барселоны»: Иньеста — это прошлое, настоящее и будущее клуба

Президент «Барселоны»: Иньеста — это прошлое, настоящее и будущее клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на объявление о завершении карьеры экс-полузащитником сине-гранатовых Андресом Иньестой.

«Иньеста — ключевой человек в понимании успехов и ценностей «Барсы». Он игрок, прошедший через академию клуба и отражающий её ценности.

Андрес — это прошлое, настоящее и будущее нашего клуба. Иньеста является частью идентичности «Барсы», он необыкновенный человек. Я работал с Иньестой, когда он был футболистом, в первый период моего президентства, и наши взаимоотношения были очень хорошими. Он был игроком, который создавал команду, а также являлся преданным футболистом», — приводит слова Лапорты Sport.es.

Иньеста провёл за взрослую команду «Барселоны» 674 матча во всех турнирах, в которых он отметился 57 голами и 135 результативными передачами.

Материалы по теме
«Я прожил лучшую жизнь». Иньеста — о завершении карьеры

Необычные названия футбольных клубов:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android