Президент «Барселоны»: Иньеста — это прошлое, настоящее и будущее клуба

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на объявление о завершении карьеры экс-полузащитником сине-гранатовых Андресом Иньестой.

«Иньеста — ключевой человек в понимании успехов и ценностей «Барсы». Он игрок, прошедший через академию клуба и отражающий её ценности.

Андрес — это прошлое, настоящее и будущее нашего клуба. Иньеста является частью идентичности «Барсы», он необыкновенный человек. Я работал с Иньестой, когда он был футболистом, в первый период моего президентства, и наши взаимоотношения были очень хорошими. Он был игроком, который создавал команду, а также являлся преданным футболистом», — приводит слова Лапорты Sport.es.

Иньеста провёл за взрослую команду «Барселоны» 674 матча во всех турнирах, в которых он отметился 57 голами и 135 результативными передачами.

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