«Фулхэм» и «Вулверхэмптон» следят за полузащитником «Ливерпуля»

«Фулхэм», «Вулверхэмптон», «Ипсвич» проявляют интерес к 31-летнему опорному полузащитнику «Ливерпуля» Ватару Эндо. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, мерсисайдцы готовы рассмотреть предложения по японскому футболисту в размере € 15-20 млн. Подчёркивается, что Эндо хочет перейти в клуб, в котором он получал бы игровое время на постоянной основе.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он провёл на поле 85 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 13 млн.

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