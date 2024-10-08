«Бавария» готова поднять зарплату Мусиале до € 25 млн, чтобы сохранить его в клубе — Sky

«Бавария» хочет сохранить 21-летнего атакующего полузащитника Джамала Мусиалу в клубе и готова поднять его заработную плату до € 25 млн в год, тем самым сделав его самым высокооплачиваемым футболистом команды наряду с нападающим Гарри Кейном. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, руководство мюнхенского клуба намерено предложить Мусиале контракт, рассчитанный до 2029 или 2030 года. Подчёркивается, что «Бавария» уже начала переговоры с немецким футболистом о пролонгации его трудового соглашения.

Действующий контракт Мусиалы с «Баварией» рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: