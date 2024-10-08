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Экс-спортдиректор «Зенита» Рибалта займёт аналогичную должность в греческом АЕКе — Скира

Экс-спортдиректор «Зенита» Рибалта займёт аналогичную должность в греческом АЕКе — Скира
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Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта будет работать в греческом АЕКе на аналогичной должности. Об этом сообщает журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, все договорённости между сторонами уже достигнуты.

Испанский функционер работал в «Зените» с июля 2018 года по апрель 2021 года, его следующим клубом после прекращения сотрудничества с сине-бело-голубыми стал французский «Марсель». В прошлом году была информация, что Рибалта может оказаться в московском «Спартаке». А летом 2024 года сообщали о его возможном назначении в испанский «Бетис».

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