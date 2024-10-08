Паоло Ваноли: мне было тяжело уйти из штаба Конте и возглавить «Спартак»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли заявил, что для него было трудным решением покинуть штаб итальянского специалиста Антонио Конте ради работы в стане красно-белых в 2021 году.

«Уйти из штаба Конте было болезненным решением. Так совпало, что, когда он подписывал контракт с «Тоттенхэмом» и звал меня с собой, мне позвонили из «Спартака». Этот выбор был трудным, ведь Антонио показал себя прекрасным человеком», — приводит слова Ваноли Il Meridiano Sport в соцсети Х (ранее Twitter).

Ваноли занимал должность главного тренера «Спартака» с декабря 2021 года по июнь 2022 года. Под его руководством красно-белые провели 16 матчей во всех турнирах, в которых восемь раз одержали победу, три раза сыграли вничью и пять раз потерпели поражение. Также московский клуб при Ваноли выиграл Кубок России.

52-летний специалист работал в тренерском штабе Конте с 2016 года.

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