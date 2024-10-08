Генич показал фото со встречи с главой судейского департамента Милорадом Мажичем

Известный российский футбольный комментатор Константин Генич в своём телеграм-канале поделился фотографией со встречи с главой судейского департамента и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорадом Мажичем.

Фото: Телеграм-канал Константина Генича

«Слушаем. Вникаем. Обсуждаем», — написал Генич.

После 11 туров Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 27 очков. На второй строчке располагается «Локомотив», также заработавший 27 очков. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит» с 26 очками.

На текущий момент последнее, 18-е место в турнирной таблице РПЛ занимает «Ахмат» (6).

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