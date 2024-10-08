У «Барселоны» требуют € 10 млн за переход Дембеле в «ПСЖ» — Mundo Deportivo

Футбольное агентство Scores Sports Management подало судебный иск на «Барселону» с требованием выплатить € 10 млн в качестве гонорара, причитающегося компании за посредничество при переходе крайнего нападающего Усмана Дембеле в «ПСЖ» в августе 2023 года. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб ответил отказом на этот иск. Подчёркивается, что французский гранд выплатил сумму отступных за Дембеле в размере € 50 млн, однако в контракте нападающего с сине-гранатовыми было прописано, что € 25 млн из этой суммы причитаются представителю игрока.

27-летний футболист выступал в составе «Барселоны» с 2017 по 2023 год.

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