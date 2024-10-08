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В «МЮ» не определились с будущим тен Хага после встречи руководителей клуба — The Guardian

В «МЮ» не определились с будущим тен Хага после встречи руководителей клуба — The Guardian
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Руководители «Манчестер Юнайтед» не определились с будущим главного тренера команды Эрика тен Хага после их общей встречи. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, несмотря на отсутствие чётко принятого решения относительно дальнейшей работы нидерландского специалиста в клубе, сохраняется вероятность того, что он может быть уволен в ближайшие дни на фоне последних результатов команды.

После семи туров английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал восемь очков и занимает 14-е место.

Тен Хаг был назначен на должность главного тренера «красных дьяволов» летом 2022 года. Ранее в СМИ появлялась информация, что 54-летнего специалиста может сменить Томас Тухель.

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