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Голкипер московского «Динамо» Лунёв — о Тюкавине: Костя — человек зависимый

Голкипер московского «Динамо» Лунёв — о Тюкавине: Костя — человек зависимый
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Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв поделился мнением об одноклубнике, нападающем Константине Тюкавине.

«Костя — молодец, делает свою работу. Опять же, он человек зависимый. Нападающий, которому нужны мячи. Когда ему доставляют, он делает свою работу качественно, когда не доставляют, он этого не может сделать», — приводит слова Лунёва Metaratings.

Тюкавин в текущем сезоне сыграл 13 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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