Салах и Де Брёйне могут стать одноклубниками в МЛС

Мохаммед Мансур, являющийся совладельцем американского клуба «Сан-Диего», который планирует выступать в МЛС с 2025 года, готов профинансировать переход крайнего нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и атакующего полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне. Об этом сообщает TBRFootball.

По информации источника, в «Сан-Диего» понимают, что могут столкнуться с конкуренцией за подписание этих игроков со стороны саудовских клубов. Подчёркивается, что в Саудовской Аравии готовы сделать Салаха самым высокооплачиваемым футболистом мира наряду с нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Напомним, контракты Де Брёйне и Салаха с их клубами заканчиваются летом 2025 года.

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