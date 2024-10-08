Салах и Де Брёйне могут стать одноклубниками в МЛС

Мохаммед Мансур, являющийся совладельцем американского клуба «Сан-Диего», который планирует выступать в МЛС с 2025 года, готов профинансировать переход крайнего нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и атакующего полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне. Об этом сообщает TBRFootball.
По информации источника, в «Сан-Диего» понимают, что могут столкнуться с конкуренцией за подписание этих игроков со стороны саудовских клубов. Подчёркивается, что в Саудовской Аравии готовы сделать Салаха самым высокооплачиваемым футболистом мира наряду с нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Напомним, контракты Де Брёйне и Салаха с их клубами заканчиваются летом 2025 года.
Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: