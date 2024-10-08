Милорад Мажич отреагировал на скандальные ролики «Ростова» и «Динамо» об арбитрах

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич оценил ролики московского «Динамо» и «Ростова», высмеивающие работу арбитров в матчах РПЛ с участием этих команд.

«Мы должны быть открыты для критики. В судейской работе это нормально. Клубы анализируют моменты по-своему, это нормально. Во всех странах мира люди иронизируют над судьями, потому что футбол — самый популярный вид спорта.

Я работаю как глава департамента судейства, поэтому должен быть открыт для критики болельщиков, клубов, людей, связанных с футболом. Главное, чтобы это не переходило грань», — приводит слова Мажича «Матч ТВ».

Пресс-служба московского «Динамо» потроллила судейство Сергея Иванова в матче 9-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2), выпустив трек. В свою очередь, «Ростов» опубликовал в своём телеграм-канале песню, посвящённую работе арбитра Сергея Карасёва в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (0:0).

Милорад Мажич – известный сербский арбитр, который работал на чемпионатах мира 2014 и 2018 года, обслуживал Суперкубок УЕФА, финал Лиги чемпионов и многие другие важные матчи. Он является единственным сербским арбитром в новейшей истории, который работал на финале Лиги чемпионов. По окончании судейской карьеры Мажич занялся обучением арбитров — руководил судейским корпусом чемпионата Кипра и работал инструктором ФИФА. С 2022 года входил в ЭСК РФС.