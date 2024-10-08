Вальверде: Мбаппе заглушил все разговоры о своём конфликтном характере

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде высказался о нападающем «сливочных» Килиане Мбаппе.

«Мбаппе великолепен как личность.

Многие люди говорили, что ему не стоит переходить в «Реал», потому что это может привести к конфликтам. Однако он заглушил весь этот шум и показал, что является потрясающим человеком», — приводит слова Вальверде L'Équipe.

Французский нападающий присоединился к мадридскому клубу минувшим летом в качестве свободного агента. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Сколько зарабатывают футболисты: