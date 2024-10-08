Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вальверде: Мбаппе заглушил все разговоры о своём конфликтном характере

Вальверде: Мбаппе заглушил все разговоры о своём конфликтном характере
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде высказался о нападающем «сливочных» Килиане Мбаппе.

«Мбаппе великолепен как личность.

Многие люди говорили, что ему не стоит переходить в «Реал», потому что это может привести к конфликтам. Однако он заглушил весь этот шум и показал, что является потрясающим человеком», — приводит слова Вальверде L'Équipe.

Французский нападающий присоединился к мадридскому клубу минувшим летом в качестве свободного агента. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Материалы по теме
«Принижение Килиана». Гути раскритиковал фильм об Энрике, где испанец отчитывает Мбаппе

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android