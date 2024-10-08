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Коул Палмер получил награду «Лучший английский футболист сезона-2023/2024»

Коул Палмер получил награду «Лучший английский футболист сезона-2023/2024»
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Полузащитник «Челси» Коул Палмер признан лучшим английским футболистом в сезоне-2023/2024. Об этом сообщила пресс-служба сборной Англии.

В борьбе за эту награду Палмер обошёл полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема, а также вингера лондонского «Арсенала» Букайо Саку.

Коул Палмер — первый игрок в истории АПЛ, оформивший покер в первом тайме. Палмер в текущем сезоне сыграл девять матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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