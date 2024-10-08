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Ла Лига подала жалобу на фанатов «Реала Сосьедад», оскорблявших Гризманна — AS

Ла Лига подала жалобу на фанатов «Реала Сосьедад», оскорблявших Гризманна — AS
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Ла Лига подала жалобу в Комиссию по борьбе с насилием на болельщиков «Реала Сосьедад», оскорблявших нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна во время очного матча команд в 9-м туре испанской Примеры (1:1). Об этом сообщает AS.

Испания — Примера . 9-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
1 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Альварес – 1'     1:1 Сучич – 84'    

По информации источника, если в Комиссии по борьбе с насилием сочтут, что скандирования болельщиков «Реала Сосьедад» были чрезмерными, клуб могут оштрафовать. Помимо оскорблений, фанаты клуба из Сан-Себастьяна освистывали французского нападающего каждый раз, когда тот владел мячом.

Напомним, Антуан Гризманн играл за «Реал Сосьедад» с 2009 по 2014 год.

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