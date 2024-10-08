Защитник «Краснодара» Арутюнян поделился эмоциями от игры за сборную Армении

Защитник «Краснодара» Георгий Арутюнян рассказал о своих впечатлениях от выступлений за сборную Армении.

«Конечно, я рад, что постепенно становлюсь основным игроком сборной Армении. Представлять национальную команду — это всегда большая честь для меня», — приводит слова Арутюняна Legalbet.

Георгий провёл 16 матчей в составе национальной команды.

Контракт игрока с «Краснодаром» рассчитан до конца нынешнего сезона. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн. За «Краснодар» футболист провёл 18 игр, в которых отметился одним забитым мячом.