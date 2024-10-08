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Ямаль: в «Барселоне» довольны той свободой, которую нам даёт Флик

Ямаль: в «Барселоне» довольны той свободой, которую нам даёт Флик
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Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о работе под руководством немецкого тренера Ханс-Дитера Флика.

«Мы довольны игровой моделью, которую нам прививает мистер [Флик]. Также мы довольны тем чувством уверенности и свободы, которые он нам даёт. Также нам нравится побеждать», — приводит слова Ямаля Marca со ссылкой на RNE «Radiogaceta».

Флик занял должность главного тренера «Барселоны» минувшим летом. После девяти туров испанской Примеры каталонский клуб набрал 24 очка и на текущий момент занимает первое место. В следующем туре сине-гранатовые встретятся с «Севильей». Игра состоится 20 октября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

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