Руни считает, что Фоден более сильный футболист, чем Палмер и Беллингем

Бывший нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни ответил на вопрос, кто на текущий момент является лучшим английским футболистом.

«Для меня лучший [игрок] — это Фил Фоден. Знаю, что в нынешнем сезоне он мало отыграл за «Манчестер Сити», но в своей оптимальной форме он является лучшим футболистом в Англии.

Коул Палмер был невероятен с тех пор, как перешёл в «Челси». Также можно вспомнить и о Джуде Беллингеме, и о том, что он делает в «Реале», но для меня [лучший футболист] — это Фоден», — приводит слова Руни talkSPORT.

Фоден был признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам минувшего сезона.

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