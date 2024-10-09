Стало известно, когда состоится дебют Войцеха Щенсного за «Барселону»

Новичок «Барселоны» Войцех Щенсны дебютирует за каталонский клуб в матче 10-го тура Ла Лиги с «Севильей», который состоится 20 октября в 22:00 мск. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик надеется, что Щенсны благодаря паузе на игры сборных наберет оптимальную форму и подойдёт в хорошем состоянии к этому матчу.

Также сообщается, что «Барселона» заявила Щенсного для участия в текущем розыгрыше Лиги чемпионов и отзаявила голкипера Марка-Андре тер Штегена.

Напомним, Щенсны перешёл в клуб после тяжёлой травмы голкипера тер Штегена. 34-летний вратарь 2 октября подписал контракт с «Барселоной», рассчитанный до 30 июня 2025 года. На момент перехода поляк не играл в футбол несколько месяцев, так как завершил карьеру. Последним клубом польского голкипера был «Ювентус», который Щенсны покинул этим летом.