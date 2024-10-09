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Ямаль объяснил, почему он был зол после замены в матче Ла Лиги с «Алавесом»

Ямаль объяснил, почему он был зол после замены в матче Ла Лиги с «Алавесом»
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Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал о своих эмоциях после замены на 67-й минуте в матче 9-го тура Ла Лиги с «Алавесом» (3:0), когда 17-летний футболист выражал злость, оказавшись на скамейке запасных.

Испания — Примера . 9-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 17:15 МСК
Алавес
Витория
Окончен
0 : 3
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 7'     0:2 Левандовски – 22'     0:3 Левандовски – 32'    

«Я был недоволен своей игрой. Думал, что могу проявить себя лучше. Я многого требую от себя. Гнев не был связан с заменой», — приводит слова Ямаля Marca со ссылкой на RNE Radiogaceta.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.

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