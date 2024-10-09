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В «Реале» начали подготовку к получению Винисиусом «Золотого мяча» — Relevo

В «Реале» начали подготовку к получению Винисиусом «Золотого мяча» — Relevo
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В мадридском «Реале» не сомневаются, что крайний нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор получит награду лучшему футболисту 2024 года «Золотой мяч», и уже начали подготовку к церемонии награждения бразильского игрока. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, «Королевский клуб» занимается проработкой поездки в Париж, где состоится церемония вручения «Золотого мяча». Также «Реал» формирует группу персонала, которая будет сопровождать футболистов «сливочных», и продумывает поздравление для Винисиуса.

Напомним, церемония вручения награды лучшему футболисту 2024 года пройдёт 28 октября.

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