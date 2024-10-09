Появились подробности взаимодействия Венсана Компани и игроков «Баварии»

Стало известно, как главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани мотивирует футболистов своей команды. Об этом сообщил Sport Bild.

По информации источника, Компани пытается внушить игрокам, что этот сезон должен стать для них прорывным как в плане игры, так и в плане результата. Тренер в качестве примера показывает футболистам рекорды, которые установила «Бавария» в прошлом. Например, рекордное количество очков (91) в сезоне-2012/2013, в котором «Бавария» взяла требл, а также тот факт, что в сезоне-2015/2016 мюнхенский клуб пропустил всего 17 мячей.

Напомним, Венсан Компани был назначен главным тренером «Баварии» в мае 2024 года. Немецкий клуб под руководством нового главного тренера ещё ни разу не проиграл в текущем сезоне Бундеслиги.