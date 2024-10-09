Пальинья высказался о 154 минутах игры за «Баварию», несмотря на свой трансфер за € 50 млн

Опорный полузащитник «Баварии» Жоау Пальинья высказался относительно того, что он провёл за мюнхенский клуб 154 минуты во всех соревнованиях, несмотря на его трансфер минувшим летом за € 50 млн.

«Моё время ещё настанет. Вот почему я усердно работаю каждый день. Борюсь за то, чтобы получить свой шанс. Меня не волнуют разговоры о том, что я якобы теряю терпение», — приводит слова Пальиньи Bild.

29-летний футболист перешёл в «Баварию» минувшим летом из «Фулхэма». Он принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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