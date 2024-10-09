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Вальверде прокомментировал резкие высказывания Суареса о главном тренере сборной Уругвая

Вальверде прокомментировал резкие высказывания Суареса о главном тренере сборной Уругвая
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Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Уругвая Федерико Вальверде подтвердил слова соотечественника Луиса Суареса, сказанные в адрес главного тренера национальной команды Уругвая Марсело Бьелсы. Ранее Суарес заявил, что многие игроки на собрании попросили тренера хотя бы желать им доброго утра, однако он даже не здоровался с ними.

«Всё, что сказал Луис, это чистая правда. Он никогда не лгал и не говорил ничего неправдивого. Он ни в коем случае не преувеличивал; он говорил о вещах так, как это было на самом деле.

Я, как и другие лидеры, обсуждаю все вопросы в раздевалке. Мы общаемся между собой как команда, как всегда, и стараемся совершенствоваться», — приводит слова Вальверде beIN Sports.

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