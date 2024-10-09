«Крылья Советов» выступили с сообщением о состоянии здоровья Максима Витюгова

«Крылья Советов» сообщили о проведении операции на крестообразной связке центральному полузащитнику своей команды Максиму Витюгову.

«Сегодня нашему футболисту была проведена операция на крестообразной связке в одной из клиник в Мюнхене. В ближайшее время Максим вернётся в Россию, где начнёт восстановительные процедуры.

Макс, здоровья! Ждём возвращения!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Витюгов получил травму на 80-й минуте матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком» при счёте 3:1 и не смог продолжить игру. К этому моменту волжане уже провели все пять замен, после ухода с поля Витюгова гости остались в меньшинстве.