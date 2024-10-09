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«Печальная новость для футбола». Ямаль высказался о тяжёлой травме Карвахаля

«Печальная новость для футбола». Ямаль высказался о тяжёлой травме Карвахаля
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Крайний нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль высказался о серьёзной травме правого защитника мадридского «Реала» и «Фурия Роха» Даниэля Карвахаля, из-за которой он пропустит оставшуюся часть сезона.

«Это печальная новость для сборной Испании и футбола. Дани — потрясающий игрок, проведший прекрасный сезон. Его будет очень не хватать», — приводит слова Ямаля Mundo Deportivo со ссылкой на Radio Nacional.

Карвахаль получил травму во время матча 9-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (2:0), который состоялся 5 октября. На следующий день «Реал» сделал заявление, в котором сообщил, что у защитника разрыв передней крестообразной связки, разрыв наружной коллатеральной связки и разрыв подколенного сухожилия на правой ноге.

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