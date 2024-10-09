Владислав Радимов назвал свой самый памятный и яркий матч в карьере за сборную России

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о своём самом важном и любимом матче за национальную команду.

«Для меня самый памятный и и яркий в моём исполнении матч за сборную — в 1996-м против тогдашних чемпионов мира бразильцев, вместе с Кафу, Роналдо, Леонардо и Жарделом. Я тогда заработал пенальти и забил сам, а наша сборная с действующими чемпионами мира сыграла вничью — хороший результат», — написал Радимов в своём телеграм-канале.

В своём последнем матче сборная России разгромила национальную команду Вьетнама со счётом 3:0.

Сбор национальной команды начался в Новогорске 7 октября. На текущий момент у сборной России нет официально объявленного соперника для проведения товарищеской игры.

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