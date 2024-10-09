Экс-возлюбленная Промеса рассказала об отношении футболиста к России

Бывшая участница проекта «Дом-2», блогер и экс-возлюбленная нападающего Квинси Промеса, ранее выступавшего за «Спартак», Мэри Кулешова высказалась об отношении футболиста к России после более семи лет профессиональной карьеры в стране.

«Квинси [Промес] — большой поклонник нашей страны. Он очень любит Россию, а Россия очень любит его. Фанаты российские его просто обожают.

Мне показалось, что он хочет семью в России, потому что Россия стала для него домом. Он больше семи лет здесь прожил, у него не было возможности вернуться в Европу», — сказала Кулешова в интервью шоу «Алёна, блин!»

Напомним, Квинси Промес выступал за московский «Спартак» с 2014 по 2018 год, а затем вновь вернулся в клуб в 2021 году. В феврале 2024 года приговорён к шести годам лишения свободы по делу о контрабанде запрещённых веществ. Сейчас полузащитник выступает за «Дубай Юнайтед».

Российские футболисты за рубежом: