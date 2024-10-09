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Генич высказался об итогах встречи с главой судейского департамента Мажичем

Генич высказался об итогах встречи с главой судейского департамента Мажичем
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Известный российский футбольный комментатор Константин Генич высказался об итогах встречи с главой судейского департамента и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорадом Мажичем.

«По итогу наших посиделок можно с уверенностью отметить: Милорад Мажич очень прилично говорит на русском языке. Всё было понятно и информативно! Спасибо РФС за подобные семинары», — написал Генич в своём телеграм-канале.

После 11 туров Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 27 очков. На второй строчке располагается московский «Локомотив», также заработавший 27 очков. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит» с 26 очками. Последнее, 18-е место в турнирной таблице РПЛ занимает грозненский «Ахмат» (6).

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