«Посылал нас на три буквы». Игнашевич — об отношениях с Акинфеевым

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич высказался об отношениях с капитаном красно-синих Игорем Акинфеевым.

«Я не скажу, что мы были близки с Игорем как друзья. У нас разница в поколении — 10 лет. Общих интересов не было. Ты знаешь, какую Игорь слушает музыку. Я эту музыку не слушал. Мы совершенно разные. Были пограничные истории на футбольном поле, которые нас не сблизили. Однако конфликта как такового не было. Они были локальными, которые все видели, все знают.

Но если говорить как про вратаря и защитника, то, на мой взгляд, у нас было полное понимание. За исключением некоторых моментов, когда кто-то перебарщивал. Это тоже в игре, ты понимаешь. Например, мы обыгрываем «Зенит» 3:0 в Питере. На 93-й пропускаем гол — 3:1. Идём обниматься [после финального свистка], а он мимо нас, мимо защитников, проходит прямой наводкой в раздевалку, посылает нас на три буквы», — сказал Игнашевич в подкасте Smol Talk на YouTube.

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