Корнаухов высказался об отсутствии соперника у сборной России на октябрьские матчи

Экс-футболист московского ЦСКА Олег Корнаухов высказался о соперниках сборной России на товарищеские встречи. Напомним, на данный момент у национальной команды России нет официально объявленного соперника для проведения международного товарищеского матча.

«Если мы рассуждаем о сегодняшней ситуации, то институт сборных всё равно нужно поддерживать. Наверное, пытаются найти, с кем играть. Соперников уровня Сербии или Камеруна на каждый сбор не найти, но что делать? Приходится для игроков искать мотивацию», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

Отметим, сбор национальной команды стартовал в Новогорске 7 октября.

С февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА. Причина — политическая ситуация в мире.

Материалы по теме Владислав Радимов назвал свой самый памятный и яркий матч в карьере за сборную России

Как сборная России играет при Карпине: