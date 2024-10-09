Лукас Пакета может быть пожизненно дисквалифицирован по делу о ставках

Атакующего полузащитника «Вест Хэма» и сборной Бразилии Лукаса Пакета могут пожизненно отстранить от футбола из-за ставок, сделанных им и его друзьями, сообщает Daily Mail.

По информации источника, бразильца обвиняют в преднамеренном получении как минимум четырёх жёлтых карточек с целью повлиять на рынок ставок. Сообщается, что около 60 человек в Бразилии сделали ставки на сумму от £ 7 до £ 400 на то, что футболисту дадут жёлтые карточки в соответствующих играх, а общий выигрыш составил £ 100 тыс.

Отмечается, что Пакета отрицает все обвинения против него и ранее заявлял, что будет бороться, чтобы очистить своё имя.

Ранее сообщалось, что футболист предстанет перед судом по делу об игре на ставках в марте 2025 года. Футбольная ассоциация Англии обвинила Пакета в четырёх случаях преднамеренных действий на поле.

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