Бывшая подруга Промеса: ему навсегда закрыт въезд в Европу

Бывшая участница проекта «Дом-2», блогер Мэри Кулешова высказалась о проблемах с законом экс-возлюбленного, нападающего «Дубай Юнайтед» Квинси Промеса, ранее выступавшего за московский «Спартак».

«Почему Промес был не выездной? Потому что у него проблемы с законом на территории Европы. он обвинён по нескольким статьям. И ему закрыт въезд туда, я думаю, навсегда.

Положа руку на сердце, я об этом [обвинения о статьях зарубежом] не знала. Только когда вышла новость о том, что Квинси Промес приговорён к пяти годам лишения свободы. Я не глупая девушка, но возможно это моё упущение, что я не читала информацию о нём в интернете», — сказала Кулешова в интервью шоу «Алёна, блин!»

Напомним, Квинси Промес выступал за московский «Спартак» с 2014 по 2018 год, а затем вновь вернулся в клуб в 2021 году. В феврале 2024 года приговорён к шести годам лишения свободы по делу о контрабанде запрещённых веществ.

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