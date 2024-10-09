Иньеста рассказал о своих планах после завершения карьеры

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста ответил на вопрос о своих планах после завершения карьеры.

«Я не могу быть слишком далёк от футбола, он был моей жизнью и останется ей. Мы работаем над разными проектами. У меня есть мотивация продолжать тренировки вне футбола, но точно так же мне нужно учиться, участвовать в проектах наших клубов, академий. Это наследие, которое я хочу сохранить. Я начну с тренерских курсов и таким образом подготовлюсь к следующему этапу жизни», — приводит слова Иньесты Marca.

Андрес Иньеста находился в системе «Барселоны» с 1996 по 2018 год. За этот период он принял участие в 674 матчах за взрослую команду во всех турнирах, в которых отметился 57 голами и 136 результативными передачами. Также Андрес успел поиграть за японский «Виссел Кобе», в составе которого испанец принял участие в 134 матчах во всех турнирах, где отметился 26 голами и 25 результативными передачами. Последним клубом Иньесты был «Эмирейтс» из ОАЭ, где он успел забить пять голов в 23 матчах.

В составе национальной команды Испании Иньеста дважды выиграл Евро и стал победителем ЧМ.

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