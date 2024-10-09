Стало известно, какие методы тен Хага вызывают недовольство у игроков «Манчестер Юнайтед»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Некоторых футболистов «Манчестер Юнайтед» не устраивают методы главного тренера команды Эрика тен Хага по работе с составом. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

По информации источника, игроки недовольны частыми ротациями, которые использует тренер при выборе состава. Отмечается, что игроки предпочли бы чаще играть, чтобы быстрее набрать оптимальную форму.

Тен Хаг, в свою очередь, объясняет ротацию состава тем, что перестановки в составе связаны с большой усталостью футболистов.

Ранее сообщалось, что нидерландский специалист может быть уволен из-за неудовлетворительных результатов. После семи туров английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал восемь очков и занимает 14-е место.

Тен Хаг был назначен на должность главного тренера «красных дьяволов» летом 2022 года. Ранее в СМИ появлялась информация, что 54-летнего специалиста может сменить Томас Тухель.

Материалы по теме В «МЮ» не определились с будущим тен Хага после встречи руководителей клуба — The Guardian

Сколько стоят молодые футболисты: