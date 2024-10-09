Игнашевич: меня очень расстроило резонансное интервью Слуцкого после вылета с Евро-2016

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич поделился воспоминаниями о выступлении национальной команды на чемпионате Европы 2016 года.

«Я считаю, что потенциал был хороший у нас. И меня очень расстроило резонансное интервью Леонида Викторовича после Евро. Он сказал, что наш уровень был в любом случае понятен: даже если бы мы вышли из группы, то проиграли бы в плей-офф и поехали домой», — сказал Игнашевич в подкасте Smol Talk на YouTube.

Напомним, на Евро-2016 сборная России не смогла выйти в плей-офф, заняв последнее место в группе с Англией, Уэльсом и Словакией. Слуцкий позднее рассказал, что после вылета из турнира команда зашла к нему в номер в гостинице и они вместе произнесли фразу «Мы — дерьмо».

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