Экс-спутница Промеса раскрыла подробности ДТП с участием футболиста в Дубае

Бывшая участница проекта «Дом-2», блогер Мэри Кулешова рассказала подробности о ДТП с участием экс-возлюбленного, нападающего «Дубай Юнайтед» Квинси Промеса, ранее выступавшего за московский «Спартак».

«Что произошло в Дубае? Я не знаю. Он рассказывал. На следующий день мы с ним встретились. Он сказал, что он ехал на автомобиле, поцарапал машину, начал бежать… И убежал… Там никого не было даже пострадавших. Это просто лёгкое ДТП. Но, видимо, от судьбы не убежать.

Он избегал встречи с полицией? Думаю, что да. Он знал, чем это может закончиться, поэтому и побежал. Это глупо бежать в Дубае — там камеры везде», — сказала Кулешова в интервью шоу «Алёна, блин!»

29 февраля нападающего не пустили в самолёт вместе с другими футболистами московского «Спартака» в аэропорту Дубая, где команда проводила зимние сборы. Задержание связано с тем, что 32-летний нидерландец попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП. При этом на родине, в Нидерландах, Промес приговорён к 7,5 года тюремного заключения.

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