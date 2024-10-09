Радимов предложил провести сборной России матч с национальной командой Бразилии

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов предложил сборной России сыграть с Бразилией в товарищеской встрече и объяснил, как это можно организовать.

«Сейчас, по всем понятным причинам, найти спарринг для нашей сборной — задача практически невыполнимая, и критиковать РФС за это может только человек, который очень слабо понимает, как наш футбол (да и мир в целом) устроен.

Но мне кажется, если пофантазировать, матч сборной России против Бразилии можно воссоздать самостоятельно. В нашем чемпионате бразильских игроков достаточно. Давайте прикинем. В ворота вернем Гильерме, будет красиво и символично, быть может это станет и прощальной игрой человека, который родился и вырос в Бразилии, но свое сердце и многие годы карьеры отдал нашей стране. В обороне Келлвен, Нино, Роша и Дуглас Сантос. В центре поля Вендел, Клаудиньо, Бителло. Впереди Педро, Артур и Виллиан Жозе. На замене Мантуан, Мойзес, Родригао, Костанца, Роналдо, Виктор Са, Диего Коста, Тормена, Маркиньос, Ориньо.

И все это с бразильским флагом, гимном и красивым антуражем, а также, уверен, полными трибунами.

А если еще и позвать бывших бразильских звезд легионеров, как то недавно делал «Спартак», таких как Робсон, Веллитон, Ари, то получится вообще шикарный праздник.

P.S. Хотел в список ветеранов включить Вагнер Лава, но оказалось этот неугомонный еще играет!» — написал Радимов в своём телеграм-канале.

В своём последнем матче сборная России разгромила национальную команду Вьетнама со счётом 3:0.

Сбор национальной команды начался в Новогорске 7 октября. На текущий момент у сборной России нет официально объявленного соперника для проведения товарищеской игры.

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